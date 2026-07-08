Зеленский иТрамп / © Associated Press

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В среду, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Анкаре.

Видео встречи двух президентов транслируют на YouTube канале Офиса Президента.

Глава Украины прибыл в Турцию накануне, 7 июля, где стартовал первый день саммита стран-членов оборонного Альянса. Зеленский прилетел в Анкару с первой леди Еленой Зеленской.

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Украинская делегация во главе с президентом ожидает результативного саммита НАТО. По сообщениям СМИ, стороны обсудят прекращение войны. Среди приоритетных целей встреч с лидерами Альянса:

оборонное взаимодействие между Украиной и союзниками,

безопасное взаимодействие между Украиной, Европой и Америкой,

усиление ПВО для Украины (новые системы, ракеты к ним, вопросы лицензий на производство).

По данным New York Post, Украина делает ставку на усиление давления на Кремль. Этот вопрос президент Зеленский намерен обсудить с Трампом.

Саммит НАТО в Анкаре — что известно

Напомним, 7 июля в Анкаре начался двухдневный саммит НАТО. Зеленский прибыл в турецкую столицу вместе с первой леди в первый день Североатлантического союза. Глава Белого дома Дональд Трамп прибыл на саммит 7 июля, где встретился с хозяином мероприятия — президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

По информации Bloomberg, на полях саммита НАТО между украинской и американской делегациями состоятся важнейшие переговоры по дальнейшей стратегии ведения войны. Несмотря на высокие ожидания Зеленского, европейские политики откровенно сомневаются, что американский руководитель решится существенно усилить санкционное давление на Россию или восстановить вооруженную помощь нуждам фронта.

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