Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

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На полях саммита НАТО в Турции состоятся важнейшие переговоры между украинской и американской делегациями по дальнейшей стратегии ведения войны. Несмотря на существенное усиление позиций Киева благодаря неожиданным ударам по стратегической инфраструктуре агрессора, европейские партнеры выражают глубокий скептицизм по поводу возможных положительных результатов этой долгожданной встречи.

Об этом пишет Bloomberg.

Переговоры в Анкаре и скептицизм партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планируют провести ключевые двусторонние переговоры на полях масштабного саммита в Анкаре уже в среду. Украинский лидер прибыл на это международное мероприятие в приподнятом настроении, ведь европейские институции разблокировали многомиллиардное финансирование, спасшее национальную экономику. В то же время европейские чиновники откровенно сомневаются, что Трамп отважится существенно усилить санкционное давление на Россию или возобновить вооруженную помощь нуждам фронта.

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«Хотя сейчас ожидаются хорошие переговоры между Трампом и Зеленским, изменчивость президента США означает, что нет уверенности в том, что они пройдут успешно», — объяснили источники, осведомленные о текущей ситуации.

Пока известно, что лидеры двух государств уже успели провести предварительный телефонный разговор в прошлую субботу для базового согласования общих переговорных позиций. Кроме того, Трамп накануне обсуждал украинский вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным, заявив западным журналистам о своем желании как можно скорее завершить этот вооруженный конфликт. Европейские союзники остаются крайне осторожными в своих прогнозах, ведь прекрасно помнят громкий конфликт политиков в Белом доме и жесткие ультиматумы Вашингтона относительно мирного плана.

Технологическое преимущество и украинские дроны

В преддверии турецкого саммита украинская сторона существенно усилила свои стратегические переговорные позиции благодаря эффективному и систематическому уничтожению враждебной логистики глубоко в тылу агрессора. Как публично отметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, украинцам удалось нанести критические удары по энергетической инфраструктуре врага и остановить масштабные наступательные продвижения оккупантов на фронте. Дополнительно Киев значительно усовершенствовал защиту собственного неба и теперь способен результативно перехватывать более 90% опасных враждебных беспилотников типа Shahed.

«На саммите НАТО Зеленскому будет что представить как результаты Вооруженных сил Украины. Украина точно сможет еще раз удивить своих союзников», – уверенно заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Благодаря этим безоговорочным военным успехам украинская дипломатия стала гораздо активнее диктовать собственные прагматические условия, в частности, в сверхважной сфере совместных оборонных разработок. По данным инсайдеров, глава государства сознательно откладывает подписание стратегического соглашения с Соединенными Штатами о производстве дронов, поскольку Вашингтон пытается получить полный доступ к уникальным отечественным технологиям. Хотя спикер главы государства Дмитрий Литвин официально опроверг информацию об умышленном затягивании процесса, западные эксперты убеждены, что уникальный боевой опыт гарантирует украинцам значительно более сильные карты для торга.

Внутренний кризис агрессора и цена войны

Из-за системных украинских атак на нефтеперерабатывающие предприятия от Калининграда до Тихоокеанского побережья прокатилась волна жесткого дефицита горючего, заставив местное правительство выплатить более 2,7 миллиарда долларов субсидий. Серьезные перебои с бензином и массовые отключения мобильного интернета в Российской Федерации спровоцировали стремительный рост социальной напряженности и откровенное недовольство действиями центральных властей. По данным независимого социологического центра «Левада», общий рейтинг одобрения действий хозяина Кремля рухнул до семидесяти четырех процентов, установив абсолютный антирекорд с февраля 2022 года.

Несмотря на ощутимый и непрерывный рост социальной усталости среди собственного населения, московское военно-политическое руководство пока не демонстрирует никаких реальных признаков готовности к окончанию войны. Российские оккупационные войска продолжают свои кровавые и максимально изнурительные штурмы в хорошо укрепленной Донецкой области, ежедневно понеся колоссальные человеческие потери ради территориального продвижения. Параллельно враг не прекращает свой безжалостный ежедневный ракетный террор мирных городов, пользуясь острой нехваткой перехватчиков для американских систем Patriot у украинских защитников.

Напомним, нынешний саммит НАТО в Анкаре рискует стать одним из самых контрверсионных и самых скандальных. Но есть одна вещь, которая будет сдерживать Трампа от резких шагов , фактически проигранная война в Иране.

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По данным Politico, на саммите страны НАТО могут объявить новый пакет помощи Украине на 70 млрд евро. По предложению Германии, сумма будет состоять из 30 млрд евро кредита ЕС и 40 млрд евро двусторонних обязательств союзников.

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