Зеленский и Туск обсудили диверсию на польской железной дороге: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Польши Дональдом Туском обсудил ситуацию с последними атаками в Украине и диверсионные угрозы в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба главы страны.

Премьер Туск выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Тернополе и ранениями десятков украинцев в результате дроновых и ракетных атак России. Зеленский поблагодарил польского коллегу за поддержку:

«Спасибо за солидарность, Дональд. Сейчас проводятся экстренные восстановительные работы», — написал президент.

Обсудили также информацию от польских правоохранительных органов и разведки относительно недавних диверсий на польской железной дороге. Зеленский сообщил:

«Наша информация совпадает: все факты указывают на российский след за всем этим. Никто, кроме россиян, в этом не заинтересован».

Президент отметил готовность Украины к совместной работе с Польшей: «Мы договорились о создании украинско-польской группы, которая будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны России в будущем».

Он также отметил, что Украина уже внедрила необходимые меры для защиты своей инфраструктуры: «В Укрзализныце мы внедрили надлежащие меры для противодействия таким диверсиям».

Зеленский подчеркнул важность сотрудничества и поблагодарил Польшу за помощь: «Ценим всю помощь Польши и всегда готовы работать вместе, чтобы совместно защищать жизни и противодействовать всем возможным диверсиям и вызовам».

Напомним, ранее мы писали о том, что недавний взрыв на польской железной дорогепривлек внимание мирового сообщества. Полиция начала расследование террористических диверсий, направленных на железнодорожную инфраструктуру, и установила, что за ними стоит иностранная разведка. Кроме того, следствие выявило связь с Россией, которая ведет через территорию Украины.