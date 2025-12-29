ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
342
Время на прочтение
1 мин

Зеленский и Умеров поговорили с Уиткоффом: о чем шла речь

Рустем Умеров заявил о фактически ежедневном продолжении консультаций и проработке пунктов в документах.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Рустем Умеров провели телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Стороны согласовывают дальнейшие контакты и следующие шаги.

Об этом Умеров сообщил в Сети.

Разговор с Уиткоффом Умеров провел на пути в Украину. К переговорам присоединился и Зеленский.

«Ключевое — согласовываем дальнейшие контакты и следующие шаги. Работа идет интенсивно и предметно: фактически ежедневно продолжаем консультации и проработку пунктов в документах», — проинформировал секретарь СНБО.

Он отметил, что постоянно находится на связи также с европейскими советниками по вопросам национальной безопасности. Есть договоренность о следующих контактах в ближайшее время.

«Спасибо, господин Президент Дональд Трамп, за высокую интенсивность работы американской команды», — добавил Умеров.

Напомним, Зеленский сообщил, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря совместный мирный план готов на 90%, однако два вопроса — статус территорий и функционирование Запорожской АЭС — остаются нерешенными. В то же время гарантии безопасности согласованы на 100%.

Дата публикации
Количество просмотров
342
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie