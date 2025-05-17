Зеленский и Вэнс посетят инаугурационную мессу Папы Римского Льва XIV

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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В воскресенье, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетит инаугурационную мессу Папы Римского Льва XIV. Среди присутствующих будет много других мировых лидеров, в частности вице-президент США Джей Ди Вэнс, с которым у украинского лидера был горячий спор в Белом доме.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Ватикана.

Церемония состоится на площади Святого Петра и официально ознаменует инаугурацию Папы Льва XIV как духовного лидера в 1,4 миллиарда католиков во всем мире.

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Вице-президент США Джей Ди Венс, имевший жесткий спор с Зеленским в Белом доме в феврале, возглавит американскую делегацию. Его будет сопровождать государственный секретарь Марко Рубио.

По словам близкого советника украинского президента, Зеленский готов провести двусторонние встречи с другими лидерами на полях мероприятия.

Среди других ожидающих в воскресенье лидеров — президенты Израиля, Перу и Нигерии, премьер-министры Италии, Канады и Австралии, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Также будут присутствовать многие европейские королевские особы, в том числе король Испании Филипп и королева Летиция.

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Россию будет представлять министр культуры Ольга Любимова, сообщил Ватикан.

Напомним, ранее, 30 апреля, на похоронах Папы Римского Франциска президент Владимир Зеленский пообщался в Ватикане с американским лидером Дональдом Трампом.