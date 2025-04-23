Зеленский и Залужный во втором туре выборов: социолог назвал победителя

Владимир Зеленский и Валерий Залужный / © ТСН.ua

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Согласно актуальной социологии, во второй тур потенциальных президентских выборов могут выйти действующий глава государства Владимир Зеленский и посол в Британии Валерий Залужный. Как будут разворачиваться события во втором туре выборов при таком сценарии?

Об этом гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что КМИС не считает нужным публиковать данные электоральных рейтингов в условиях, когда в обозримой перспективе выборы невозможны. Из-за этого только оживляется политическая борьба, и это способствует врагу.

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В то же время Паниотто ответил, кто бы стал победителем второго тура президентских выборов, если бы в него вышли Зеленский и Залужный.

«В отличие от доверия или поддержки, электоральный рейтинг зависит от списка, то есть от того, кто будет участвовать в выборах. В тех исследованиях, с которыми я знаком, действительно во второй тур выходят Зеленский и Залужный, и в нем побеждает Залужный. Но будет ли он участвовать в выборах? И будет ли участвовать Зеленский?» – высказался гендиректор КМИС.

Он также обратил внимание на то, что существует ряд других факторов, влияющих на рейтинги политиков, в результате которых победителем второго тура может стать кто-то другой.

«Во время выборов начинается активная политическая борьба, поиск компроматов. „Почему Залужный во время войны защищал диссертацию у очень сомнительного Кивалова? У него что, было много времени писать диссертацию?» И тому подобное. Неизвестно, как это повлияет на его рейтинг. Неизвестно, кто еще из военных будет в списке, что будут «отщипывать» рейтинг Залужного. В конце концов, все будет зависеть от того, как закончится война, это будет иметь решающее влияние на рейтинг Зеленского и его намерения баллотироваться», — объяснил Паниотто.

По его словам, если Залужный не будет участвовать в выборах, шансы Зеленского резко растут, сейчас у него нет других соперников. Что касается «старых» политиков, то, по мнению социолога, вероятнее всего, участие в президентских выборах будут принимать народные депутаты Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, но их шансы крайне низки. По оценкам Паниотто, скорее, это будут «новые лица».

Напомним, согласно мартовскому опросу Центра социальных и маркетинговых исследований Socis, самый больший уровень доверия среди украинцев был у Залужного (62%). Зеленскому доверяли 50,5% опрошенных.