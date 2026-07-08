Зеленский идет к Трампу с новой стратегией: на что Украина делает ставку

Владимир Зеленский / © ТСН.ua

Реклама

Украина больше не продвигает конкретный мирный план по завершению войны с Россией. Киев делает ставку на усиление давления на Кремль, и именно эту стратегию президент Владимир Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом на саммите НАТО.

Об этом пишет New York Post.

Украинские власти больше не продвигают поддержанный Соединенными Штатами 28-пунктный проект мирного соглашения, ранее обсуждавшийся с Россией. По данным издания, пока не ведется подготовка трехсторонней встречи с участием Украины, США и России. Также пока не идет работа над новым мирным документом.

Реклама

Посол Украины в США Ольга Стефанишина пояснила, что перемены на фронте позволили Киеву пересмотреть свой подход.

«Улучшение наших позиций на поле боя дает нам основания более креативно мыслить о прекращении войны», — сказала она.

Чего хочет Киев

По словам Стефанишиной, Украина считает, что добиться прекращения войны можно не только путем длительных переговоров вокруг одного мирного плана.

«Прекращение огня не обязательно должно возникнуть в результате бесконечных обсуждений единого мирного плана. Есть другие пути развития», — подчеркнула дипломат.

Реклама

Она отметила, что именно эти варианты намерены обсудить президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО.

При этом Украина, по ее словам, не отказывается от дипломатического пути урегулирования войны.

«Украина всегда была готова к существенному дипломатическому взаимодействию и остается преданной достижению справедливого и продолжительного мира. К сожалению, российский лидер не проявил никакого подлинного интереса к прекращению войны», — заявила Стефанишина.

Как отмечает New York Post, в Вашингтоне все больше склоняются к выводу, что Россия не демонстрирует реальную готовность вести переговоры о завершении войны. Один из украинских чиновников сообщил, что сейчас внимание должно быть сосредоточено на новых способах влияния на Кремль.

Реклама

«Мы не видим никакого реального участия России в обсуждении каких-либо планов по прекращению войны», — сказал собеседник издания.

Что заявили Трамп и Вэнс

В преддверии саммита НАТО президент США Дональд Трамп выразил надежду, что завершение войны может приблизиться.

«Я думаю, что мы этого добьемся. Я думаю, что мы положим этому конец. Это ужасная ситуация», — сказал он.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что российское наступление уже не приносит ожидаемых результатов.

Реклама

«Россияне сейчас находятся в таком положении, что польза от продолжения наступательных операций чрезвычайно мала и приближается к нулю», — отметил Венс.

Украина хочет усилить свою роль в НАТО

Кроме обсуждения путей завершения войны, Зеленский планирует поставить вопрос роли Украины в будущей системе европейской безопасности.

По словам Стефанишиной, Украина уже сейчас вносит значительный вклад в безопасность европейских союзников.

«Президент Трамп годами настаивал на том, чтобы НАТО увеличивало оборонные бюджеты. Между тем, мы тратим 63% государственного бюджета на оборону, имеем сильнейшую армию в Европе и критически важный опыт современной войны, который нужен Альянсу», — заявила она.

Реклама

Она также добавила, что «мы готовы присоединиться и чувствуем, что НАТО и глобальная безопасность больше невозможны без Украины».

Саммит НАТО — последние новости

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на саммите Альянса союзники, вероятно, подтвердят в итоговой декларации, что Россия представляет долгосрочную угрозу для территории НАТО. Окончательный документ будет обнародован по завершении саммита.

К слову, в столице Турции 7-8 июля продолжается саммит НАТО. В мероприятии примут участие лидеры государств и правительств стран-членов Альнсу, а президент Украины Владимир Зеленский присоединится к ряду ключевых встреч. В частности, запланированы переговоры с Дональдом Трампом.

Новости партнеров