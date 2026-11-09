Зеленский или Путин?: Трамп ответил, кому доверяет больше, и заявил о неуважении Украины к РФ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о доверии к президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину. Глава Белого дома также отверг упреки в том, что Путин его обманывает, отметив собственную жесткую санкционную политику.

Об этом Трамп высказался в интервью в эфире программы 60 Minutes на телеканале CBS News.

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Доверие Трампа к Зеленскому и Путину

Во время интервью журналист Росс Даутат поинтересовался у Трампа, кому он больше доверяет — Зеленскому или Путину.

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«Я бы предпочел не говорить, но я хорошо ладю с обоими», — ответил президент США.

Трамп — об окончании войны в Украине

В то же время, он выразил убеждение, что война в Украине может завершиться в ближайшее время. Трамп подчеркнул, что именно его действия могут стать определяющими для установления мира.

«Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро. И единственная причина, почему она закончится, — это я», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, между Зеленским и Путиным сохраняется «огромная ненависть», что, по его мнению, усложняет достижение договоренностей о завершении войны.

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Когда журналист отметил, что негативное отношение Зеленского к Путину вполне понятно, поскольку именно Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, президент США согласился с этим.

Трамп заявил о большом неуважении Зеленского к РФ

В то же время он вспомнил о якобы пренебрежительном отношении к России во время первой встречи Зеленского и Путина.

«Когда состоялась их первая встреча, было продемонстрировано большое неуважение к России«, — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, не считает ли он, что Путин пытается обмануть его или использовать, Трамп возразил. Глава Белого дома также заявил, что именно он занимал самую жесткую позицию по отношению к России, в частности упомянув о введенных против Москвы санкциях.

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Отдельно американский президент возразил, что отменял санкции в отношении российского дизельного горючего. По его словам, речь шла только о разрешении России продавать на мировом рынке тысячи баррелей нефти и дизельного горючего.

Напомним, Трамп заявил о близости мирного соглашения, согласно которому Украина может иметь другие территориальные очертания, хотя и не уточнила детали. Он также отметил мужество украинцев и подчеркнул, что США продолжают продавать оружие для Украины Европе по полной цене, поскольку именно она должна это финансировать. Относительно слухов об ограничении Starlink, Трамп отрицает свою причастность, виразил сомнение в вине миллиардера Илона Маска и отметил, что после огласки скорость работы системы возобновлена.

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