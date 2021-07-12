Зеленский инициирует на завтра внеочередное заседание Рады: какие вопросы в повестке дня

Зеленский инициирует на завтра внеочередное заседание Рады: какие вопросы в повестке дня

Среди вопросов медицинский каннабис и еще четыре законопроекта.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой собрать завтра, 13 июля, внеочередное заседание парламента.

Об этом сообщил нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram, обнародовав фото соответствующего письма президента.

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В частности, по данным нардепа, Зеленский предлагает рассмотреть на внеочередном заседании парламента пять вопросов, среди которых законопроекты о легализации медицинского каннабиса и об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Завтра (13 июля — ред.) созывается внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса", — говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада на этой пленарной неделе (13-16 июля) планирует два внеочередных заседания. Нардепы планируют рассмотреть ряд законопроектов, в частности о экологии и цифровизации.

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