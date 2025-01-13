Зеленский инициирует новый процесс выбора руководителя Академии сухопутных войск: как это будет происходить

Опрос продлится до 17 января, после чего будет назначен новый руководитель.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает обновление руководства Академии сухопутных войск через "Армію+".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В частности, готовим назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Главком и командующий Сухопутными войсками представили кандидатуры", — рассказал президент.

Зеленский предложил, чтобы новый руководитель Академии сухопутных войск был избран через приложение "Армія+". Он отметил, что есть пять профессиональных военных, которые имеют опыт этой войны и известны в армии, и считает каждого из них достойным назначения, но оставляет выбор за военными через платформу.

Президент сообщил, что в "Армії+" стартует опрос об изменениях в Академии сухопутных войск и выборе ее нового руководителя. Опрос продлится до 17 января, после чего будет принято решение и назначен новый руководитель.

Напомним, к 28 февраля в Украине истекает срок бронирования для военнообязанных мужчин. Те, кого не забронируют работодатели, могут быть призваны на службу.

Читайте также: