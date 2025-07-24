Зеленский ищет компромисс: вернет ли новый закон независимость НАБУ и САП

Протесты против закона по НАБУ и САП / © ТСН

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Последние события вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вызвали резкую реакцию как внутри Украины, так и на международной арене.

После принятия закона, ограничивающих независимость НАБУ и САП, президент Украины Владимир Зеленский вынужден был искать компромиссы, чтобы успокоить общественность и иностранных партнеров.

Его новый законопроект, представленный в Верховную Раду, должен восстановить автономность антикоррупционных органов.

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Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Возвращение независимости НАБУ и САП.

В своем вечернем обращении 23 июля Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового закона о НАБУ и САП. Он отметил, что документ призван отреагировать на общественные дискуссии о работе антикоррупционных органов.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

В то же время, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада скоро сойдется для срочного рассмотрения этого законопроекта. Голосование, по его словам, может состояться уже в начале следующей недели.

В свою очередь, 24 июля президент Владимир Зеленский согласовал текст нового законопроекта № 13533 и отметил, что он сбалансирован.

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Как отметил глава государства, данный документ «гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства».

«Самое главное — реальные инструменты, никакие российские связи и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины», — добавил Зеленский.

Верховная Рада Украины

К вечеру 24 июля новый законопроект Зеленского относительно НАБУ и САП поступил на рассмотрение в Верховную Раду.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что парламент рассмотрит документ на ближайшем пленарном заседании.

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Что предусматривает новый законопроект по НАБУ и САП

Согласно новому законопроекту № 13533, который предложил предусматривает:

генпрокурор не сможет требовать материалы досудебных расследований у подразделений детективов и подразделений внутреннего контроля НАБУ,

НАБУ может получить дела других органов, если там обнаружится их подследственность. Для этого должно быть решение директора НАБУ и согласования с прокурором САП,

споры по поводу подследственности дел НАБУ решает генпрокурор или руководитель САП,

работники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, через полгода должны пройти полиграф, который проводит СБУ. То же касается работников САП и БЭБ (Бюро экономической безопасности),

сотрудникам НАБУ запретят выезд за границу во время военного положения за исключением служебных командировок.

Изменения также предусматривают возвращение руководителю САП статуса председателя прокуратуры для своих подчиненных. Теперь все административные приказы о деятельности САП должны согласовываться с его руководителем.

Кроме того, возобновляется норма УПК (ст. 481), согласно которой руководитель САП получает полномочия сообщать о подозрении народным депутатам, кандидатам в президенты и другим лицам.

Реакция НАБУ и САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура отметили, что безотлагательный законопроект, представленный президентом Украины, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

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«НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста и призывают Верховную Раду Украины поскорее принять инициативу Президента за основу и в целом. Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП», — говорится в сообщении.

Национальное антикоррупционное бюро Украины / © НАБУ

Кроме того, разъяснили, что проверку на полиграфе предлагается проводить не СБУ, а Управлению внутреннего контроля НАБУ.

Законопроект, который должен устранить угрозы независимости антикоррупционных органов, предусматривает, в частности, прохождение полиграфа работниками НАБУ, имеющих доступ к государственной тайне. Эти проверки предлагается проводить именно УИК НАБУ», — отмечают в ведомстве.

Также там подчеркнули, что применение полиграфа в таких случаях является устоявшейся практикой.

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Накануне представители НАБУ и САП выразили поддержку инициативе президента по разработке законопроекта, который должен закрепить независимость антикоррупционных органов.

В свою очередь, руководитель САП Александр Клименко заявлял, что хочет вернуть «все так, как было раньше».

Руководитель САП Александр Клименко / © Getty Images

«Мы достаточно откровенно, честно и последовательно говорим о том, что хотим полностью вернуть все так, как было», — подчеркнул он.

Кроме того, Клименко подчеркнул, что вопрос по антикоррупционным органам является вопросом является частью обязательств Украины перед Европейским Союзом в рамках дорожной карты по вступлению. В документе предусмотрено не только сохранение независимости, но усиление НАБУ и САП.

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Западные партнеры приветствуют обещание Зеленского и предлагают свою помощь

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии изданию «Украинская правда» рассказал, что с обеспокоенностью и обеспокоенностью отреагировал на последние события в Украине.

Он одобрительно отметил действия Зеленского, по мерам по возвращению независимости антикоррупционным органам и добавил, что Еврокомиссия сотрудничает с украинским правительством, стремится гарантировать, что вопрос антикоррупционной политики — приоритетный как для ЕС, так и для Украины — получат должное внимание и решение.

«Мы, безусловно, понимаем, что украинская власть избрала новый подход, предложила новый план действий или закон. Мы приветствуем тот факт, что украинское правительство действует, и мы работаем с ним, чтобы убедиться, что наши беспокойства, четко изложенные вчера и позавчера, действительно приняты во внимание», — подчеркнул спикер Еврокомиссии.

В то же время послы G7 также приветствуют обещание президента Владимира Зеленского о возвращении независимости НАБУ и САП.

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Об этом написала представительница ЕС в Украине Катарина Матернова в Facebook. Также она отметила, что послы G7 готовы предоставить Украине соответствующие консультации и помощь.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что присоединится к экспертизе нового законопроекта о НАБУ и САП.

В США призвали Украину не подрывать антикоррупционный процесс

Два американских сенатора, Джин Шахин и Линдси Грэм, призвали Украину не ослаблять борьбу с коррупцией после изменений в статусе НАБУ и САП.

Они признали успехи Украины в антикоррупционных реформах, но выразили обеспокоенность тем, что новый закон может подорвать этот прогресс.

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«Мы опасаемся, что недавно принятый Верховной Радой закон, подписанный президентом Зеленским, подрывает значительную часть этого прогресса и противоречит чрезвычайному боевому духу Украины, а также ожиданиям граждан Украины и международного сообщества», — говорится в заявлении сенаторов.

Сенаторы подчеркнули, что коррупция часто используется в качестве аргумента против поддержки Украины, поэтому важно соблюдать реформы.

Шахин и Грэм также подчеркнули, что США продолжают поддерживать Украину, но ожидают от нее эффективного управления для будущего процветания и инвестиций.

Как решение Зеленского может повлиять на экономику Украины

Международный валютный фонд подверг резкой критике последние изменения в Украине, которые подорвали независимость антикоррупционных органов, пишет Bloomberg.

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В издании отмечают, что Фонд настаивает на отмене этих решений, предупреждая о рисках экономики.

Представитель МВФ МВФ Джули Козак заявила, что новый закон «нейтрализует эффективность антикоррупционных институций» Она подчеркнула, что это может подорвать макроэкономическую стабильность Украины.

МВФ за последние 10 лет считал независимые антикоррупционные органы ключевым элементом сотрудничества с Украиной.

«Это поможет уравнять условия игры, улучшить бизнес-климат и привлечь частные инвестиции в Украину, и это центральный элемент повестки дня реформ Украины», — подчеркнула она.

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Bloomberg отметила, что фонд принял к сведению планы правительства внести новый законопроект для восстановления независимости антикоррупционных органов.

Пользуясь случаем, Россия хочет втянуть Запад в сомнения

После украинских протестов из-за нового антикоррупционного закона №12414 Кремль развернул широкую информационную кампанию. Россия хочет показать власть в Украине как коррумпированную, чтобы посеять сомнения у Запада, пишет американский Институт изучения войны.

Там отмечают, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков сразу после проведения первых многолюдных митингов в Киеве, начал заявлять, что украинские власти якобы разворовывают западную финансовую помощь.

Не отставали от Пескова и российские депутаты и пропагандисты, которые называли причиной протестов не только реформа, но и собственно деятельность Зеленского и война. Прозвучали также призывы Запада «изменить» украинские власти.

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Кремль / © Pixabay

В рамках этой кампании Россия также утверждала, что западная помощь разворовывается, но на самом деле большинство средств идет на производство оружия и обучение военных в странах-донорах.

В ISW отмечают, что Кремль также выдает протесты в Украине за «антивоенные», хотя они не носят такого характера. Это часть стратегии Путина — затягивать войну, посеяя сомнения в Западе по поводу поддержки Украины.

Аналитики предостерегают, что Россия будет продолжать спекулировать на внутренних вопросах, чтобы изобразить Украину слабой и разделенной, ослабляя ее позиции на фронте и дипломатии.

Зеленского впервые подвергли резкой критике за период войны против РФ

Издание Financial Time заявляет об отходе от приверженности Зеленскому после массовых протестов.

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Там отметили, что в четверг Зеленский пошел на уступки, одобрив законопроект о независимости антикоррупционных органов после консультаций с британским премьером Киром Стармером.

В то же время Стармер предложил привлечь экспертов для долгосрочного антикоррупционного сотрудничества.

«Сообщения Зеленского и его звонок Стармеру появились после того, как попытки украинского лидера подчинить ведомства избранному им генеральному прокурору повлекли за собой крупнейшие антиправительственные демонстрации в Украине со времен полномасштабного вторжения России. Этот шаг был осужден ЕС и членами G7, в то время как критики обвинили Зеленского в авторитарном захвате власти», — отмечают журналисты.

Там подчеркивают, что пока не ясно, насколько новый законопроект продвинется в направлении восстановления полной независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Financial Time отмечает, что разочарование Зеленским усилилось на фоне углубления политического кризиса, который он сам вызвал.

«Критика Зеленского была резкой, что знаменует беспрецедентное смещение в дискурсе военного времени в Украине. С момента вторжения России в 2022 году многие украинцы в большинстве своем воздерживались от публичного несогласия, придавая приоритет национальному единству. Этот консенсус сейчас показывает признаки напряженности», — говорится в статье.

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