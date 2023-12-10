Зеленский из Аргентины отправится в США говорить с Байденом: детали визита

Ключевые темы на переговорах в Вашингтоне – продолжение оборонного сотрудничества Украины и США.

Завтра, 11 декабря, после посещения Аргентины президент Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Соединенные Штаты. Там он встретится с главой Белого дома Джо Байденом, проведет ряд встреч и переговоров.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Владимир Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении суверенитета каждой нации", — говорится в сообщении.

Ключевые темы на переговорах в Вашингтоне: продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности, совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что встреча состоится 12 декабря.

"Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом на встречу во вторник, 12 декабря, чтобы подчеркнуть непреклонную преданность Соединенных Штатов поддержке народа Украины, который защищается от жестокого вторжения России. Пока Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят потребности Украины и жизненную важность дальнейшей поддержки со стороны Соединенных Штатов в этот критический момент", - заявила она.

Заметим, что предыдущий визит президента Зеленского в США состоялся 18-21 сентября этого года.

Напомним, что президент Зеленский отправился в Аргентину на инаугурацию Хавьера Милея. По дороге он провел встречу с премьером Республики Кабо-Верде.

В Аргентине ему удалось провести встречи с тремя лидерами стран Южной Америки – Парагвая, Уругвая и Эквадора.

Также в Аргентине Зеленский позвонил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Они обсудили ситуацию на фронте и помощь Украине.

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