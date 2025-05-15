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Зеленский из Турции обратился к Путину: что сказал президент
Путин, предложивший прямые переговоры, отказался от участия в переговорах.
Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Турцию, обратился к российскому диктатору Владимиру Путину .
В Сети появилось видео со словами президента.
"Я здесь. Я думаю, что это очень четкое сообщение", – лаконично высказался украинский лидер.
Заметим, что на выходе из аэропорта Анкары журналисты спросили президента Украины, есть ли у него какое-то сообщение для российского диктатора? На это Зеленский ответил: "Я здесь".
Напомним, диктатор РФ Владимир Путин не прибыл в Турцию на переговоры Киева и Москвы. Группа переговорщиков была назначена его указом поздно вечером 14 мая. Возглавит ее помощник "фюрера" Владимир Мединский, возглавлявший российских переговорщиков на встречах в Стамбуле в феврале 2022-го.
Издание Bloomberg отмечает, что Путин назначил чиновников "низшего звена" для переговоров в Стамбуле. Состав российской команды, вероятно, не оправдает ожидания Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что уровень российской делегации больше похож на бутафорский. Какой мандат имеют представители России, неизвестно. Встретится ли украинский лидер с представителями страны-агрессорки, неясно.