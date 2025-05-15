Зеленский из Турции обратился к Путину: что сказал президент

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Турцию, обратился к российскому диктатору Владимиру Путину .

В Сети появилось видео со словами президента.

"Я здесь. Я думаю, что это очень четкое сообщение", – лаконично высказался украинский лидер.

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Заметим, что на выходе из аэропорта Анкары журналисты спросили президента Украины, есть ли у него какое-то сообщение для российского диктатора? На это Зеленский ответил: "Я здесь".

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин не прибыл в Турцию на переговоры Киева и Москвы. Группа переговорщиков была назначена его указом поздно вечером 14 мая. Возглавит ее помощник "фюрера" Владимир Мединский, возглавлявший российских переговорщиков на встречах в Стамбуле в феврале 2022-го.

Издание Bloomberg отмечает, что Путин назначил чиновников "низшего звена" для переговоров в Стамбуле. Состав российской команды, вероятно, не оправдает ожидания Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что уровень российской делегации больше похож на бутафорский. Какой мандат имеют представители России, неизвестно. Встретится ли украинский лидер с представителями страны-агрессорки, неясно.

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Дата публикации 14:20, 15.05.25 Количество просмотров 393 Безумный скандал вокруг переговоров в Турции: российские шуты и резкие заявления Трампа