Зеленский изменил состав СНБО: кого исключил

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Оттуда были исключены министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

Об этом свидетельствует указ №845/2025 на сайте главы государства от 14 ноября.

«В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: на частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 „О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины“ вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Г.Галущенко и С.Гринчук«, — говорится в указе Зеленского.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, после скандала, который возник после сообщения НАБУ о результатах операции «Мидас» по разоблачению масштабной коррупционной схемы в украинской энергетике, правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей.

В свою очередь Гринчук подала заявление об увольнении.

Кабмин внес в Верховную Раду представление об увольнении с должностей Гринчук и Галущенко.

К слову, нардеп Ярослав Железняк заявил, что сейчас на должность министра энергетики рассматривают кандидатуру главы Львовской ОГА Максима Козицкого.