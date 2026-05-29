Зеленский изменил состав Ставки: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего, введя в нее новых членов.

Об этом говорится в официальном Указе Президента Украины №445/2026, который был обнародован и подписан 29 мая 2026 года.

Кого добавили в состав Ставки Главнокомандующего

Решение принято в соответствии со статьей 8 Закона Украины «Об обороне Украины» и на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Согласно документу, новыми членами Ставки стали глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и министр финансов Украины Сергей Марченко.

Эти кадровые обновления являются частичным изменением статьи 2 Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 72/2022 «Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего». Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Что известно об Александре Завитневиче

Действующий народный депутат и глава Комитета по нацбезопасности Александр Завитневич родился в 1973 году в Кировоградской области. У него две специальности — радиоинженер и экономист.

До политической карьеры, которая началась в 2019 году по прохождению в парламент от «Слуги народа», он руководил Смелянским литейным заводом. С 2020 года также возглавляет партийную ячейку в Черкасской области.

В ходе депутатской деятельности Завитневич поддержал несколько резонансных решений. В частности, летом 2025 года он проголосовал за закон №12414, который поставил НАБУ и САП в зависимости от генпрокурора, нивелировав их самостоятельность.

Кроме того, в конце 2022 г. он отдал голос за скандальную строительную реформу №5655 в пользу застройщиков. Эта инициатива вызвала большое возмущение в обществе, из-за чего документ долгое время оставался без подписи Президента и не вступил в силу.

Сергей Марченко — что известно о нем

Сергей Марченко — министр финансов Украины, возглавляющий ведомство с 2020 года и сохранивший свой пост в 2025 году в новом правительстве премьера Юлии Свириденко.

Профессиональная карьера

С 2002 года работал на разных должностях в Минфине, ГФС, Кабмине и профильном комитете парламента. Участвовал в создании Бюджетного кодекса.

2016-2018: заместитель министра финансов. Инициировал реформу по сокращению количества получателей студенческих стипендий до 15%, из-за чего стал объектом протеста студентов (в него бросили торт).

2018-2019: заместитель главы Администрации Президента Петра Порошенко.

С 2020 года: возглавляет Министерство финансов, является членом СНБО и Национального совета по антикоррупционной политике.

Родился 24 января 1981 года в Киевской области (пгт Макаров). Магистр по управлению госфинансами (Академия ГНСУ, 2002), кандидат экономических наук (2009). Выпускник программы по лидерству Гарвардской школы Кеннеди (2011). Женат, воспитывает сына и дочь.

