Зеленский извинился перед Трампом за инцидент в Белом доме – спецпосланник США

По его словам, этот шаг важен для улучшения дипломатических отношений между Киевом и Вашингтоном.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором извинился за ситуацию, возникшую во время их встречи в Белом доме.

Об этом сообщил спецпосланник США Стивен Уиткофф в эфире Fox News.

По его словам, этот шаг важен для улучшения дипломатических отношений между Киевом и Вашингтоном.

"Зеленский направил письмо президенту, в котором извинился за весь тот инцидент, который произошел в офисе. Я считаю, что это был важный шаг. Было много дискуссий между нашими командами, украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этой теме. Я хотел бы охарактеризовать это как прогресс. И потому я надеюсь, что будет соглашение".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может предоставлять более сложные условия для возобновления поддержки Украины, кроме соглашения о минералах и экономическом партнерстве, но точные требования для возобновления помощи в настоящее время остаются неизвестными.