Зеленский к участникам Давоса: НАТО – лучшая гарантия безопасности для Украины

Президент подчеркнул, что Россия делает все от нее возможное, чтобы путь Украины в НАТО не был кратким.

Членство в НАТО будет "лучшей гарантией безопасности" для Украины, однако Россия делает все возможное, чтобы предотвратить это.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам Всемирного экономического форума в Давосе.

Он подчеркнул, что Украина должна получить гаранти безопасности от подобной агрессии в будущем, поскольку наше государство пока не является членом НАТО.

"Мы понимаем, что пока мы не в НАТО. Россия также это понимает и борется за то, чтобы путь Украины в НАТО не был кратким. Но я осознаю, что мы на этом пути. НАТО – это лучшая гарантия безопасности для Украины, нашего общества, будущего для наших детей. Однако мы уже предложили – пока мы еще на этом пути – гарантии безопасности для нашего государства. Считаем, что цивилизованный мир поддержит наши предложения", – отметил Зеленский.

Президент прокомментировал слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который накануне на Всемирном экономическом форуме заявил, что Россия должна получить возможность быть членом мирового порядка.

Глава государства отметил, что Россия уже заслужила место среди террористов.

"Наш приоритет сегодня – встретить разных политических лидеров и деятелей, тех, кто еще имеет влияние или имел его недавно, чтобы они смогли признать большую ошибку, которую совершил Путин, чтобы они признали, что это – агрессия России", – ответил Зеленский.

По его мнению, эти деятели должны давить на Россию, чтобы она завершила свою кровавую агрессию.

Напомним, что Владимир Зеленский на форуме в Давосе призвал к скорым решениям по оружию для Украины. ТСН.ua публиковал полный текст выступления главы государства.

Президент объяснил участникам Форума, что Россия воспользовалась замедлением боевых действий и тем временем усиливается, чтобы взять реванш.

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