"Зеленский, как и Путин, хочет мира": Трамп о деталях разговора с президентом Украины

Трамп заявил, что "Путин хочет мира" и призвал "божье благословение на народы России и Украины".

Президент Дональд Трамп прокомментировал свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

"Разговор прошел очень хорошо. Он (Зеленский – Ред.), как и президент Путин, хочет достичь мира", – сказал Трамп.

По его словам, в ходе разговора обсудили "разные темы, связанные с войной, но главным образом — встреча, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио".

"Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пора остановить эту бессмысленную войну, в которой происходят массовые, и совершенно ненужные, смерть и разрушение. Боже, благослови народы России и Украины", – сказал президент США.

Напомним, что сегодня, 12 февраля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором Путиным.

Сразу после этого глава Белого дома побеседовал с президентом Зеленским.

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