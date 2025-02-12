"Зеленский, как и Путин, хочет мира": Трамп о деталях разговора с президентом Украины

Трамп заявил, что "Путин хочет мира" и призвал "божье благословение на народы России и Украины".
Президент Дональд Трамп прокомментировал свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.
"Разговор прошел очень хорошо. Он (Зеленский – Ред.), как и президент Путин, хочет достичь мира", – сказал Трамп.
По его словам, в ходе разговора обсудили "разные темы, связанные с войной, но главным образом — встреча, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио".
"Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пора остановить эту бессмысленную войну, в которой происходят массовые, и совершенно ненужные, смерть и разрушение. Боже, благослови народы России и Украины", – сказал президент США.
Напомним, что сегодня, 12 февраля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором Путиным.
Сразу после этого глава Белого дома побеседовал с президентом Зеленским.
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