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Зеленский: когда российские военные пытаются найти себе еду в магазине – это не воины сверхдержавы

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Зеленский: когда российские военные пытаются найти себе еду в магазине – это не воины сверхдержавы

"Заберите их домой" — сказал Зеленский.

Когда российские военные пытаются найти себе еду в магазине – это не воины сверхдержавы.

Об этом в своем обращении заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

"Это – растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой.

Украинцы, каждый кафиров должен знать — они здесь ничего не получат и никого не покорят. Даже если они могут нагнать больше техники, больше людей, это ничего не для них не меняет – куда бы они ни зашли, повсюду их уничтожат. У них не будет здесь покоя, у них не будет здесь еды, у них здесь не будет ни одной тихой минуты.

Они получат от оккупанта только одно – отпор, яростный отпор. Такой отпор, что они запомнят навсегда, что мы своего не отдаем, что они навсегда запомнят, что такое "отечественная война". Да, для нас украинцев это — отечественная война", — сказал Зеленский.

Снято очередное видео разбитых российских войск в Украине

Снято очередное видео разбитых российских войск в Украине

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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