Зеленский: когда российские военные пытаются найти себе еду в магазине – это не воины сверхдержавы

Зеленский: когда российские военные пытаются найти себе еду в магазине – это не воины сверхдержавы

"Заберите их домой" — сказал Зеленский.

Когда российские военные пытаются найти себе еду в магазине – это не воины сверхдержавы.

Об этом в своем обращении заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

"Это – растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой.

Украинцы, каждый кафиров должен знать — они здесь ничего не получат и никого не покорят. Даже если они могут нагнать больше техники, больше людей, это ничего не для них не меняет – куда бы они ни зашли, повсюду их уничтожат. У них не будет здесь покоя, у них не будет здесь еды, у них здесь не будет ни одной тихой минуты.

Они получат от оккупанта только одно – отпор, яростный отпор. Такой отпор, что они запомнят навсегда, что мы своего не отдаем, что они навсегда запомнят, что такое "отечественная война". Да, для нас украинцев это — отечественная война", — сказал Зеленский.