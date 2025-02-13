Зеленский критически высказался о прекращении огня с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сорвет любое потенциальное прекращение огня в Украине, поэтому Киеву необходимы гарантии безопасности.

Об этом глава государства сказал журналистам во время посещения Хмельницкой АЭС 13 февраля.

Зеленский прокомментировал потенциальное прекращение огня.

"Какие у нас варианты с вами? Как может быть? Вот о ceasefire (прекращение огня – ред.) говорили. Я говорил, что ceasefire у нас уже был один: коридор, который по сути был ceasefire на воде, в Черном море. Да, мы с Турцией договаривались и с русскими мы договаривались, что будет у нас пищевое или продуктовое перемирие. Они все равно сорвали. Поэтому они будут срывать все в любом случае", – убежден президент Украины.

Именно поэтому, подчеркнул он, Украине нужны гарантии безопасности.

"Поэтому без гарантий безопасности нельзя. А что это – гарантии безопасности? НАТО, сильное оружие, ракеты, ядерное оружие – какие-то сдерживающие пакеты. Или тогда будем строить, как я сказал, НАТО в Украине. И тогда, НАТО, оружие от вас, контингент от европейцев и американцев", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что по подсчетам украинских военных, необходим контингент в 100 тыс. бойцов.

Напомним, накануне президент Украины заявил, что не согласится на "прекращение огня только ради прекращения огня". По его словам, без гарантий безопасности для Украины условно через "два месяца" после прекращения огня РФ снова нападет.