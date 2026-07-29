Зеленский летит в Люблин: первый визит в Польшу после скандала с УПА и орденами

Зеленский и Туск / © Associated Press

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В Польше подтвердили, что в среду, 29 июля, в Люблин прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает польское издание RMF FM со ссылкой на канцелярию премьер-министра Дональда Туска.

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Как сообщалось, Туск и Зеленский встретятся в Люблине. Самолет президента Украины должен приземлиться в аэропорту на обратном пути из Соединенных Штатов.

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Зеленский расскажет о результатах своего визита в Вашингтон премьер-министру Польши.

«Сегодня после полудня в Люблине премьер Дональд Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темой разговора станет подведение итогов его визита в Соединенные Штаты и встречи с президентом Дональдом Трампом», — говорится в сообщении канцелярии Туска.

Это будет первая встреча и визит президента Украины в Польшу со времен конфликта между Киевом и Варшавой из-за того, что Зеленский назвал воинскую часть в честь героев УПА.

Напомним, отношения между Киевом и Варшавой находятся в глубоком кризисе. В Польше уже четко говорят, что не пустят Украину в ЕС, если мы не откажемся от чествования деятелей ОУН и УПА.

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Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил лишить президента Украины ордена Белого Орла из-за указа Владимира Зеленского о наименовании подразделения Вооруженных сил в честь «Героев УПА».

В ответ Зеленский отправил в Польшу орден Белого Орла «Новой почтой».

Решение Владимира Зеленского поддержали все бывшие президенты Украины, тоже отказавшиеся от своих польских наград.

Польские деятели тоже устроили «лавину» отказов от украинских наград.

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Также в Польше участились акты агрессии против проживающих там украинцев.

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