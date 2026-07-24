Зеленский летит в США: первые детали СМИ о встрече с Трампом

Зеленский и Трамп. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США на следующей неделе проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщают источники « Общественного » в дипломатических кругах.

Поездка украинского лидера намечена на 28 июля. В рамках визита Зеленский также примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, после чего должен встретиться с Трампом.

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Визит Зеленского в США

Ранее источники ТСН сообщили, что Зеленский вместе с командой собирается с визитом в США. Президент получил приглашение на церемонию прощания с неожиданно умершим 11 июля американским сенатором Линдси Грэмом.

Накануне глава государства анонсировал свой визит в Америку уже в ближайшую неделю. По его словам, у Вашингтона есть несколько наработок и планов по окончании войны, которыми планирует поделиться с украинской стороной.

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