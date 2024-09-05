Зеленский лично появится на заседании "Рамштайна" в Германии — Spiegel

Глава государства попросит западных партнеров о передаче ракет большой дальности и дополнительных систем ПВО.
Президент Владимир Зеленский приедет в Германию, чтобы лично принять участие в заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Об этом сообщает Spiegel.
По информации издания, президента Украины 6 сентября ожидают на встрече "Рамштайна" в Германии.
Также отмечено, что Зеленский планирует обратиться к западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках вооружения для Украины. В частности, речь идет о передаче ракет большой дальности и дополнительных систем ПВО.
"В Берлине рассказали, что Зеленский своим визитом на встречу министров обороны государств, поддерживающих Украину, хотел эффектно описать всю серьезность ситуации", – говорится в сообщении издания.
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Авторы статьи отметили, что визит президента Украины сделает заседание "Рамштайна" более политическим.
На встрече также будет присутствовать министр обороны Германии Борис Писториус. Издание добавляет, что Писториус и глава Минобороны Украины Рустем Умеров сосредоточятся на вопросе, сможет ли Германия собрать дополнительные пакеты вооружений на ближайшие месяцы, несмотря на бюджетную ситуацию.
К слову, 24 августа стало известно, что Зеленский пообщался по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцом и рассказал ему о нуждах в бронетехнике и ПВО.
А уже 4 сентября Шольц заявил, что заказал для Украины 17 дополнительных систем ПВО IRIS-T.
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