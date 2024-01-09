Зеленский лично выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе: названы даты

Президент Украины Владимир Зеленский выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме.

На следующей неделе в Давосе пройдет Всемирный экономический форум. Там лично выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил президент Всемирного экономического форума Берге Бренде, пишут издания The Guardian и DW.

По словам Бренде, Зеленский "произнесет речь и встретится с председателями форума", который пройдет с 15 по 19 января.

"Это происходит на самом сложном геополитическом и геоэкономическом фоне за последние десятилетия", — добавил президент ВЭФ.

По данным СМИ, одной из тем форума станет война России против Украины, но основное внимание будет уделено конфликту между Израилем и боевиками ХАМАСа.

В конференции примут участие многие мировые лидеры и высокопоставленные политики, в том числе президент Израиля Исаак Херцог, новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 января провел заседание Ставки, где присутствовали командующие основными направлениями и операциями, подробно обсуждалось обеспечение фронта снарядами и дронами.

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