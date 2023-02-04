Зеленский лишил гражданства Табачника, Клюева и других экс-чиновников времен Януковича

Причинами лишения гражданства этих лиц стало наличие у них российских паспортов.
Президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства несколько бывших министров и чиновников времен президентства Виктора Януковича.
Об этом глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия сообщил в Сети.
"Президент Зеленский лишил гражданства Украины предателей, являвшихся одними из столпов режима Януковича", – отметил в заявлении политик.
Так, гражданства Украины лишено:
- Дмитрия Табачника – экс-министра образования и науки;
- Виталия Захарченко – экс-министра внутренних дел;
- Андрея Клюева – экс-главу Администрации президента;
- Александра Якименко – экс-главу СБУ;
- Александра Клименко – экс-министра доходов и сборов.
По данным СМИ, причинами лишения гражданства этих лиц стало наличие у них российских паспортов.
Кроме того, гражданство Украины потеряли депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ Никита Шенцев, оккупант и коллаборант Александр Горбылев, а также Богдан Клюев и Виталий Слаба.
"Следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов", – подчеркнул Арахамия.
Напомним, в ноябре 2023 года СБУ сообщила Табачнику о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Он также является фигурантом уголовных дел о хищении госимущества и бюджетных денег.
В апреле 2021 года суд заочно взял под стражу Захарченко по делу о расстреле активистов Майдана 2014 года.
В ноябре 2021 года Офис генпрокурора информировал, что Якименко подозреваются в причастности к подавлению акций протеста в период с 18 по 20 февраля 2014 года.
Клименко же – подозреваемый в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против госсобственности, что причинило тяжкие последствия в виде материального ущерба в особо крупных размерах.
Читайте также: