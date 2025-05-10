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Зеленский, Макрон, Туск, Стармер и Мерц провели телефонный разговор с Трампом: что обсуждали
Украина готова к прекращению огня уже с понедельника.
После встречи Коалиции желающих в Киеве лидеры Украины, Франции, Германии, Польши и Великобритании провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по мирному урегулированию.
Об этом сообщил МИД Украины со ссылкой на министра Андрея Сибига.
«После встречи Коалиции желающих в Киеве все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели продуктивный телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом относительно мирных усилий», — говорится в сообщении.
Сибига отметил, что Украина и союзники готовы к полному прекращению огня на 30 дней — на суше, в воздухе и на море — уже с понедельника.
«Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам», — добавил глава МИД.
Напомним, лидеры «коалиции решительных» с президентом почтили память погибших воинов.