Зеленский, Макрон, Туск, Стармер и Мерц провели телефонный разговор с Трампом: что обсуждали

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кор Стармер / © Facebook Андрея Сибиги

Реклама

После встречи Коалиции желающих в Киеве лидеры Украины, Франции, Германии, Польши и Великобритании провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по мирному урегулированию.

Об этом сообщил МИД Украины со ссылкой на министра Андрея Сибига.

«После встречи Коалиции желающих в Киеве все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели продуктивный телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом относительно мирных усилий», — говорится в сообщении.

Реклама

Сибига отметил, что Украина и союзники готовы к полному прекращению огня на 30 дней — на суше, в воздухе и на море — уже с понедельника.

«Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам», — добавил глава МИД.

Напомним, лидеры «коалиции решительных» с президентом почтили память погибших воинов.