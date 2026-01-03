Зеленский меняет голов ОВА 5 областей: список

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский продолжает кадровые изменения и намерен назначить новых руководителей областных администраций в пяти регионах.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Речь идет о таких областях:

Винницкая область,

Днепропетровская область,

Полтавщина,

Тернопольщина,

Черновицкая область.

«Круг кандидатур определен. Завтра будут приняты решения и рассчитываю, что Кабинет министров Украины в ближайшее время согласует назначение», — говорит глава государства.

По его словам, новые руководители областей должны заработать уже на следующей неделе.

Отметим, что и.о главы Днепропетровской областной администрации является Владислав Гайваненко, он заменил на этом посту Сергея Лысака.

Обязанности руководителя Винницкой областной государственной администрации после освобождения от должности Сергея Борзова фактически возглавляет его первая заместительница Наталья Заболотная.

И.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут.

Главой Тернопольской ОГА с 24 августа 2024 года является Вячеслав Негода.

Главой Черновицкой областной государственной администрации с 11 июля 2022 года является Руслан Запаранюк.

Напомним, что президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Фёдорову стать новым министром обороны Украины.

Нынешнему главе Минобороны Денису Шмыгалю он предложить стать вице-премьером — министром энергетики.

Ранее Зеленский назначил нового главу ОП вместо уволенного Андрея Ермака. Им стал теперь уже бывший глава ГУР Кирилл Буданов.