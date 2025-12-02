Зеленский: мирный план с США имеет 20 готовых пунктов — что известно

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

По результатам переговоров с США готовы 20 пунктов мирного плана по завершению войны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время визита в Ирландию.

По его словам, первоначальное предложение было сокращено с 28 до 20 пунктов в Женеве и «финально согласовано» во время переговоров в минувшие выходные во Флориде.

Реклама

«В Ирландии сегодня собралась наша делегация, находившаяся на встречах в США. Есть 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве, которые были доработаны во Флориде. Некоторые вещи еще предстоит проработать — из того, что я видел», — сказал президент.

Зеленский добавил, что это знаменует собой «один из самых сложных, но в то же время и самых оптимистичных моментов» для мира в Украине.

«Сейчас как никогда раньше есть шанс положить конец этой войне», — сказал Зеленский.

Он добавил, что ожидает сообщения от команды США сразу после встречи с Путиным и другими кремлевскими чиновниками.

Реклама

«Я готов поддерживать все сигналы [приближающие конец войны]», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что переговоры между США и Украиной прошли в воскресенье, 30 ноября во Флориде.

Украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. Американскую сторону представлял госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и советник Трампа и его зять Джаред Кушнер.