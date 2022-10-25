Зеленский может дать Путину по морде: Арестович предположил, почему на саммит G-20 могут отправить Мишустина

Арестович предположил, что Путин может находиться в состоянии "когда его нельзя показывать людям уже физически".

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал информацию из СМИ о том, что вместо российского диктатора Владимира Путина на саммит G-20 на Бали может отправиться премьер Михаил Мишустин.

Свой комментарий советник ОП озвучил в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

Отметим, российские Telegram-каналы со ссылкой на собеседника в администрации президента РФ сообщили, что вместо Путина российскую делегацию на саммит "Большой двадцатки" может возглавить Мишустин.

Арестович выдвинул две версии такого вероятного решения российского руководства.

"Почему Путин не едет – понятно: потому что он либо находится в состоянии, когда его нельзя показывать людям уже физически, либо они просто боятся элементарного какого-то "опускания" лица. Ну, и как пошутил один мой товарищ, Зеленский – он же непредсказуем. Он может просто подойти и дать ему по морде на камеру. Пусть Мишустин получает по морде, а Путин посидит в будке — тоже вариант", — предположил советник ОП.

"И что ты будешь, ядерный удар по Бали наносить после этого? Что ты с этим будешь делать? Сбивать самолет Зеленского? Так он полетит по такому маршруту и в таком сопровождении, что не удастся сбить", – добавил Арестович.

Заметим, спикер председателя Кремля Дмитрий Песков позже сказал, что пока еще решается, кто будет представлять Россию на саммите G20.

Путин и Зеленский на саммите G20

Саммит стран-членов G-20 состоится 15-16 ноября на Бали в Индонезии. Глава МИД страны Ретно Марсуди анонсировала, что участие в саммите "Большой двадцатки" примут в частности Путин и Зеленский.

В МИД России ранее сообщили о согласии Путина посетить саммит G-20. По поводу Зеленского Украина пока не подтвердила и не опровергла его визит. Вероятно, президент выступит через видеосвязь.

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, участники саммита G20 работают над тем, чтобы Путин чувствовал себя на встрече максимально изолированным.

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