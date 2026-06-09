Зеленский может не приехать в Гданьск: в Польше заговорили о последствиях конфликта с "Героями УПА"

Владимир Зеленский / © Getty Images

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Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович раскритиковал президента Кароля Навроцкого из-за намерения лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. По его мнению, такой шаг лишь усугубляет напряжение между Варшавой и Киевом и может иметь серьезные дипломатические последствия.

Об этом Чапутович заявил в программе Gość Wydarzeń, передает Polsat News.

Он назвал идею созвать Капитулу ордена и поднять вопрос о награде Зеленского "легкомысленным дипломатическим актом".

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"Президент ничего не выиграл, а мы, Польша, потеряли по этому делу огромный престиж. Инструмент, выбранный для решения этого вопроса, оказался неадекватным", - заявил бывший глава МИД.

По словам Чапутовича, он не поддерживает решение Зеленского присвоить одному из украинских военных подразделений название "Герои УПА", однако считает, что реакция польских властей была ошибочной.

"Я считаю, что этот орден не следует у него забирать. Но это не значит, что я одобряю действия президента Зеленского по присвоению одному из воинских подразделений названия "Герои УПА". Сам этот факт свидетельствует о слабости польской дипломатии", - сказал он.

Чапутович назвал решение Зеленского "большой ошибкой", но подчеркнул, что польским политикам не стоило использовать эту ситуацию для обострения отношений.

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По его мнению, эскалация польско-украинского конфликта может привести к тому, что Зеленский откажется от участия в конференции по восстановлению Украины, которая должна пройти в конце июня в Гданьске.

Бывший министр также заявил, что Польша уже долгое время обращается с Украиной не как с партнером, а в покровительском тоне, который суверенное государство не может принять.

"Политика Польши в отношении Украины уже давно носит недружественный характер. Президент Кароль Навроцкий еще больше усугубил ситуацию", - сказал Чапутович.

Он также подверг критике заявления польских политиков о том, что Варшава может не поддержать вступление Украины в Евросоюз.

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"Мы заявляем всем, что не согласимся на членство Украины в ЕС. Это невероятно плохой сигнал, очень плохо свидетельствующий о Польше, а не об Украине", - отметил дипломат.

По мнению Чапутовича, для понижения напряжения обе стороны должны пойти на уступки. В частности, он упомянул о эксгумации польских жертв на Волыни.

В то же время бывший глава МИД считает, что Навроцкий в конце концов не решится лишить Зеленского ордена Белого Орла, в том числе из-за общественного давления. Если же польский президент все-таки сделает это, Чапутович назвал бы такой шаг еще большей ошибкой.

Скандал между Польшей и Украиной - последние новости

Между Польшей и Украиной возник скандал из-за решения Зеленского присвоить одной из воинских частей звание «Героев УПА». В ответ в Польше пригрозили забрать Орден Белого Орла, полученный украинским президентом в апреле 2023 года.

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В правительстве Польши заявили об обострении польско-украинских отношений на фоне конфликта. Премьер-министр Дональд Туск призвал Киев ценить стратегические отношения с Варшавой.

В понедельник, 8 июня, в Польше состоялось заседание Капитулы Ордена Белого Орла, на котором обсуждалась возможность забрать государственную награду у президента Украины Владимира Зеленского.

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