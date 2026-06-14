Зеленский может остаться без Ордена Белого Орла: решение ожидают уже в ближайшие дни

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Associated Press

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Президент Польши Кароль Навроцкий может уже в ближайшие дни принять решение по отмене Ордена Белого Орла, которым Владимира Зеленского ранее наградил экс-президент Анджей Дуда.

Как пишет Rzeczpospolita, 8 июня состоялось заседание Капитулы ордена, однако ее рекомендацию до сих пор не обнародовали. В президентском окружении объясняют паузу тем, что Варшава покидает для украинской стороны "окно возможностей".

По данным источников в президентском дворце, Навроцкий хочет показать, что не действует эмоционально в международных вопросах, в чем его обвиняют политики из польского правительственного лагеря. В то же время собеседники газеты отмечают, что "время для Киева неограниченное: речь идет скорее о днях, чем о неделях".

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По информации Rzeczpospolita, единственным шагом, который мог бы изменить позицию польского президента, в его окружении называют смену названия украинского военного подразделения "Герои УПА" на другую.

Глава Бюро международной политики Марцин Пшидач заявил, что решение теперь зависит от украинской стороны.

«Мяч на стороне Украины. Если это не вызовет положительную реакцию, процедура завершится решением президента», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Пшидача, если со стороны Украины не будет "реальных действий или жестов", процедура в конце концов завершится решением Навроцкого.

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В то же время, польское правительство также призывает к поиску договоренности. Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что нынешняя пауза дает Навроцкому время для окончательного решения, а Зеленскому - возможность пересмотреть свою позицию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в своем последнем заявлении по этой теме также призвал к взаимопониманию между Зеленским и Навроцким.

Орден Белого Орла - высшая государственная награда Польши. Владимира Зеленского им наградил Анджей Дуда в 2023 году.

Скандал между Польшей и Украиной: что предшествовало

Скандал между Украиной и Польшей возник после решения Владимира Зеленского предоставить одному из украинских военных подразделений почетное наименование "Героев УПА". В Варшаве это вызвало резкую реакцию, а в польской политической среде заговорили о возможности лишить украинского президента Ордена Белого Орла, полученного в апреле 2023 года.

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В польском правительстве заявили, что ситуация обострила отношения между Киевом и Варшавой. Премьер-министр Дональд Туск призвал Украину учитывать важность стратегического партнерства с Польшей.

В Варшаве подчеркнули, что этот конфликт не означает блокирования европейского пути Украины. Туск заявил, что Польша и дальше будет поддерживать вступление Украины в ЕС, однако такая поддержка должна основываться на четких европейских правилах, обеспечивающих безопасность самой Польши.

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