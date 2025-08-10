Зеленский может поехать на Аляску: примет ли он участие в встрече Трампа и Путина — CNN

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

США не отмечали президента Украины Владимира Зеленского участником саммита на Аляске, который состоится в пятницу 15 августа между главой Штатов Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Тем не менее, Белый дом не полностью исключает возможность участия Зеленского в некоторых встречах.

Об этом пишет CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Один из чиновников Белого дома подчеркнул, что любые встречи с участием Зеленского, скорее всего, состоятся после встречи Трампа и Путина», — говорится в сообщении.

Как известно, в заявлении Трампа не говорилось, будет ли Зеленский вовлечен в этот процесс и когда именно. Однако глава Украины и европейские лидеры отмечают необходимость участия Украины в любых обсуждениях о прекращении войны.

Напомним, президент США Дональд Трамп открыт для трехстороннего саммита с участием кремлевского диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Но в настоящее время Белый дом планирует двустороннюю встречу на Аляске, о которой просил российский руководитель.

Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа. Глава США заявил, что стороны, включая президента Украины Владимира Зеленского, близки к соглашению, которое может положить конец конфликту продолжительностью в три с половиной года.

«Президент США открыт для трехстороннего саммита с Путиным и Зеленским, но пока Белый дом планирует двустороннюю встречу по просьбе Путина, сообщил представитель Белого дома. С российскими и украинскими официальными лицами не удалось оперативно связаться для получения комментариев по поводу перспектив трехсторонней встречи», — говорится в сообщении Reuters.