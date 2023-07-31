Зеленский может поехать на Генассамблею ООН в Нью-Йорк: Bloomberg — о мирных инициативах

Российский диктатор Путин не будет на заседании ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2023 г. может посетить заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Там он может представить свою "формулу мира".

Об этом пишет Bloomberg.

По данным источников издания, план действий будет обсуждаться в эти выходные на встрече, организованной Саудовской Аравией, куда приглашено более двух десятков стран. Ожидается, что в Нью-Йорке Зеленский примет участие в других сессиях и встречах в течение недели Генассамблеи ООН.

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома отказался от комментариев.

В Киеве настаивают на проведении саммита по мирной формуле во время сессии ООН. Но некоторые союзники Украины не желают этого из-за сложной логистики, которая была бы задействована, и предпочитают проводить мероприятия в рамках запланированной недели.

По словам одного из источников, некоторые союзники также хотели бы, чтобы к этой концепции присоединилось больше стран так называемого глобального Юга. Альтернативным вариантом могло бы стать обсуждение мира в Украине в Совбезе ООН, добавили они. В таком заседании потенциально могла принять участие Россия.

Ожидается, что диктатор Путин не приедет в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. Передвижение российского диктатора строго ограничено из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом по обвинениям в военных преступлениях, связанных с похищением детей из Украины.

Кроме того, в следующем месяце США могут провести заседание Совета Безопасности, посвященное вопросам защиты детей, которое будет совпадать с Днем независимости Украины, 24 августа, говорят источники.

В четверг США проведут в Совбезе заседание по теме "Голод и вызванная конфликтами глобальная продовольственная нестабильность", которое будет посвящено последствиям войны после выхода России из зернового соглашения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что готов посетить Бразилию по официальному приглашению лидера этого государства Лулы да Силвы.

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