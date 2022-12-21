Зеленский может приехать в Вашингтон и выступить в Конгрессе: СМИ сообщили подробности

Это может быть первый визит президента за границу с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский может в среду, 21 декабря, посетить Вашингтон и выступить в Конгрессе.

Об этом сообщает издание Axios и американские журналисты со ссылкой на свои источники в Белом доме.

"Хотя детали еще не определены, полиция Капитолия США усиливает меры безопасности для возможного визита в среду", — сообщили Axios многочисленные высокопоставленные источники.

Президент Украины планирует поблагодарить американский народ за финансовую и военную помощь и призвать США предоставить большее финансирование.

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UKRAINIAN PRES VOLODYMYR ZELENSKY EXPECTED TO VISIT CAPITOL WEDNESDAY https://t.co/VKWH1McV6i — Punchbowl News (@PunchbowlNews) December 20, 2022

Поездка президента Украины в США зависит от вопросов безопасности, однако в письме к коллегам во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси попросила всех членов присутствовать на сессии в среду вечером, добавив, что "пожалуйста, будьте присутствующими для особого внимания к демократии в среду вечером".

О планируемом визите Зеленского также сообщают и другие американские журналисты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами. Там украинские воины подарили президенту флаг Украины, который пообещал передать в США.

Издание CNN сообщило, что США в следующем пакете военной помощи могут передать Украине электронное оборудование Joint Direct Attack Munition (JDAM), способное превращать неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы", и системы ПВО Patriot. Об этом в Белом доме могут объявить уже на этой неделе.

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