"Зеленский может рассчитывать на нашу помощь": Шольц выразил поддержку Украине

Канцлер заметил, что антироссийские санкции работают.

Украинский президент Владимир Зеленский может положиться на помощь Германии.

Такое мнение в своем Twitter высказал германский канцлер Олаф Шольц.

Он отметил, что Берлин ввел санкции против России, которая 24 февраля начала войну против Украины. Эти ограничения работают, подчеркнул Шольц.

"Президент Зеленский, Украина может рассчитывать на нашу помощь! Мы ввели работающие санкции. Многие из самых тяжелых последствий станут очевидными лишь в ближайшие недели. И мы постоянно усиливаем санкции", — говорится в сообщении немецкого канцлера.

Я сообщалось, 18 марта канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В частности, канцлер призвал президента России к прекращению огня. В то же время СМИ пишут, что президент страны-агрессорки заявил Шольцу: якобы Киев "пытается остановить мирные переговоры" с Россией.

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