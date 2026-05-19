Зеленский может совершить неожиданный визит в страну, не присоединившуюся к санкциям против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе может впервые посетить Сербию с момента вступления в должность. Украинская делегация в конце недели должна прибыть в Белград, сообщает сербский телеканал N1 со ссылкой на дипломатические источники.
По информации N1, существует высокая вероятность, что делегацию возглавит именно Зеленский.
Ожидается, что во время визита стороны подпишут совместный меморандум о взаимопонимании торгового сотрудничества между Украиной и Сербией.
Что известно об отношениях Украины и Сербии
Сербия и Украина декларируют взаимную поддержку территориальной целостности и суверенитета. Киев не признал независимость Косово, тогда как Белград осудил полномасштабное вторжение России в Украину.
В то же время, Сербия не присоединилась к санкциям против Москвы, сохраняя отдельную позицию в отношениях с Россией.
Обе страны также поддерживают европейские стремления друг друга и заявляют о заинтересованности в углублении сотрудничества.
Зеленский еще не был в Сербии как президент
До этого контакты между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Сербии Александаром Вучичем в основном проходили на международных саммитах.
Учитель после начала полномасштабной войны посетил Украину один раз – 11 июня 2025 года. Тогда он прибыл в Одессу, где проходил саммит Украина – Юго-Восточная Европа.
Зеленский, по данным N1, ни разу не посещал Сербию с момента вступления в должность президента 2019 года.