Зеленский может совершить неожиданный визит в страну, не присоединившуюся к санкциям против РФ

Александар Вучич и Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе может впервые посетить Сербию с момента вступления в должность. Украинская делегация в конце недели должна прибыть в Белград, сообщает сербский телеканал N1 со ссылкой на дипломатические источники.

По информации N1, существует высокая вероятность, что делегацию возглавит именно Зеленский.

Ожидается, что во время визита стороны подпишут совместный меморандум о взаимопонимании торгового сотрудничества между Украиной и Сербией.

Что известно об отношениях Украины и Сербии

Сербия и Украина декларируют взаимную поддержку территориальной целостности и суверенитета. Киев не признал независимость Косово, тогда как Белград осудил полномасштабное вторжение России в Украину.

В то же время, Сербия не присоединилась к санкциям против Москвы, сохраняя отдельную позицию в отношениях с Россией.

Обе страны также поддерживают европейские стремления друг друга и заявляют о заинтересованности в углублении сотрудничества.

Зеленский еще не был в Сербии как президент

До этого контакты между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Сербии Александаром Вучичем в основном проходили на международных саммитах.

Учитель после начала полномасштабной войны посетил Украину один раз – 11 июня 2025 года. Тогда он прибыл в Одессу, где проходил саммит Украина – Юго-Восточная Европа.

Зеленский, по данным N1, ни разу не посещал Сербию с момента вступления в должность президента 2019 года.

