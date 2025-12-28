Зеленский может увести войска: FT назвало условие для такого шага

Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу во время телефонного разговора с европейскими лидерами заявил, что Украина готова вывести войска из линии фронта и создать демилитаризованную зону, если Россия сделает аналогичный шаг.

В обмен Киев хочет получить надежные гарантии безопасности, которые будут четко определять действия союзников в случае повторного нарушения Москвой мирного соглашения, сообщает Financial Times.

Кроме того, Зеленский настаивает на стабильном финансировании Вооруженных сил Украины и усилении их противовоздушной обороны, включая возможное европейское военное присутствие на территории Украины.

Реклама

Президент также подчеркнул, что любые решения о передаче оккупированных территорий России могут быть приняты только после проведения референдума в безопасных условиях, обеспечивающего соблюдение прав местного населения.

Еще одним ключевым пунктом украинского плана Запорожская атомная электростанция. Зеленский предлагает передать ее под международный контроль, а производимую станцией электроэнергию распределять между обеими сторонами линии фронта.

Источники FT отмечают, что во время разговора Зеленский четко обозначил условия, при которых Украина готова двигаться к демилитаризации и мирному урегулированию, однако он не ожидает добровольного отказа Москвы от своих максималистских требований. Главной задачей для Киева остается получение четких международных гарантий безопасности и поддержки союзников при нарушении Россией любых договоренностей.

Напомним, Зеленский прибыл в США для переговоров с Трампом по мирному плану и гарантиям безопасности для Украины. CNN узнал, какие обязательства может взять на себя Вашингтон и что еще остается предметом споров.