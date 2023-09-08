Зеленский может ветировать закон об электронном декларировании — источники во власти

Президент решил вернуть парламенту проект без подписи из-за нормы, позволяющей чиновникам еще год не раскрывать публично свои активы.
Президент Владимир Зеленский может ветировать принятый Советом законопроект о возвращении электронного декларирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на несколько источников во власти.
По словам одного из собеседников, глава государства решил вернуть парламенту проект без подписи из-за нормы, позволяющей чиновникам еще год не раскрывать публично свои активы.
"Вполне вероятно, что президент наложит вето", — подтвердил другой собеседник из команды президента.
Напомним, Верховная Рада Украины 5 сентября вернула электронное декларирование для украинских чиновников, однако доступ к декларациям будет закрыт. Голосование за соответствующую правку нардепы провалили. В частности, против открытого доступа к декларациям чиновников проголосовал нардеп Николай Тищенко, на днях попавший в очередную скандальную историю.
Глава ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что таким голосованием нардепы пытаются скрыть украденное во время войны.
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