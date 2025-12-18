Зеленский может задержаться в Польше для еще одной встречи

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал задержаться в Польше, чтобы встретиться завтра, 19 декабря, с польским премьер-министром Дональдом Туском, который вернется с саммита ЕС.

Заявление главы польского правительства журналистам в Брюсселе цитирует Укринформ.

По словам Дональда Туска, президент Зеленский сказал ему во время их разговора в Берлине, что не представляет себе визита в Польшу без встречи с польским премьер-министром.

Для этой встречи, сказал Туск, есть очевидные причины, поскольку правительство Польши также реализует свою политику в отношении Украины.

«Я предупредил его, что по очевидным причинам в его интересах, чтобы я присутствовал на Евросовете до конца. Он сказал, что подождет в любом случае», — сообщил польский премьер.

Напомним, вечером 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Варшаву, где на следующий день у него запланирована встреча с президентом Польши Каролем Навроцким.

За несколько дней до визита в канцелярии польского президента очертили перечень тем, которые будут обсуждены на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

Президент Кароль Навроцкий заявил, что эта встреча может стать «новым началом отношений» двух стран «с уважением к стратегическим интересам Польши».