Зеленский может завтра встретиться с лидерами "норманской четверки", но без Путина: СМИ узнали детали

Зеленский может завтра встретиться с лидерами "норманской четверки", но без Путина: СМИ узнали детали

Это будет первая встреча Зеленского с новым канцлером ФРГ.

Президент Украины Владимир Зеленский, новый канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон могут встретиться перед саммитом "Восточного партнерства" 15 декабря. Будут говорить о Минских соглашениях.

Об этом со ссылкой на источник в ведомстве канцлера ФРГ сообщает одно из российских изданий.

"Перед Восточным партнерством состоится встреча Шольца, Макрона, Зеленского, обсудят реализацию минских соглашений", — сообщил источник.

К слову, саммит "Восточного партнерства" запланирован на 15 декабря в Брюсселе. К странам "Восточного партнерства" относятся Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Кроме того, информацию о встрече Владимира Зеленского и нового канцлера Германии Олафа Шольца подтвердил и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, встреча возможна после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также читайте Новый канцлер Германии в первом разговоре с Байденом обсудил Украину

"Думаю, что да, после встречи с Макроном, вполне вероятно, что будет встреча с Олафом Шольцем", — заявил Арахамия.

Впрочем, точной даты политик не назвал.

Как сообщалось, сегодня, 14 декабря, президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор, в частности обсудили ситуацию вблизи украинских границ.

Читайте также: