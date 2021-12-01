Зеленский: Мы ежедневно доказываем, что способны сотрудничать с НАТО

Президент считает, что власть стала по-настоящему заниматься безопасностью и обороной Украины.

Президент Владимир Зеленский во время обращения к Верховной Раде заявил, что Украина способна эффективно сотрудничать с НАТО.

"Мы каждый день доказываем, что способны не только эффективно сотрудничать с НАТО в операциях и учениях Альянса, взаимодействуем в Черном море, деятельностью литовско-польско-украинской бригады, но с оружием в руках защищать наше государство, демократию, свободу, нашу собственность, Украину. Впервые совместно с Великобританией мы реализуем амбициозный проект развития Военно-морских сил Украины на сумму 1,7 млрд. фунтов стерлингов. С Турцией уже строим первый корвет для наших ВМС. Впервые заключено четыре масштабных соглашения с Францией на 1,3 млрд евро на крупные инвестиционные проекты”, — сказал Зеленский.

Ранее в ЕС заявили, что не помогут Украине войсками в случае вторжения России.

Напомним, что Россия стянула к границе с Украиной 90 тысяч своих военных.

Читайте также: