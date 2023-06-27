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Зеленский на фронте и заявления Кирби: главные новости ночи 27 июня 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4005
Время на прочтение
1 мин
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Зеленский на фронте и заявления Кирби: главные новости ночи 27 июня 2023 года

Зеленский побывал на фронте / Фото: president.gov.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 27 июня 2023:

  • "Победа дается такой высокой ценой": Зеленский наградил бойцов, увольнявших Запорожскую область Читать далее –>
  • На всех направлениях у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день – Зеленский Читати далі –>
  • "Громкая риторика": в США не заметили признаков угрозы от заминированной Запорожской АЭС или российского ядерного оружия Читать далее –>
  • Кирби объяснил причины "медленного" контрнаступления Украины Читать далее –>
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Просмотры
4005
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