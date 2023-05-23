Зеленский на фронте заявил о создании Корпуса морской пехоты: новые бригады, оружие, техника

Глава государства заявил о мощной силе морской пехоты на фронте и объявил об увеличении ее потенциала.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил 23 мая передовые позиции ВСУ в полосе обороны Угледар-Марьинка, где заявил о создании Корпуса морской пехоты.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский побывал в Донецкой области по случаю Дня морской пехоты, где заслушал доклад о текущей ситуации на определенном участке фронта. Президент также пообщался с военными и принял участие в торжествах.

"Ежедневно на поле боя украинская морская пехота доказывает, что она мощная сила, которая уничтожает врага, освобождает украинские земли, выполняет самые сложные задачи в самых сложных условиях. И нам нужно больше такой силы. Поэтому с сегодняшнего дня мы значительно увеличиваем потенциал морской пехоты и создаем корпус морской пехоты", – заявил Зеленский.

Он добавил, что будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием.

Президент также вручил украинским защитникам государственные награды и присвоил воинское звание бригадного генерала начальнику штаба – заместителю командующего морской пехотой ВМС ВСУ полковнику Алексею Андросову.

В то же время морпехи подарили Зеленскому свой флаг, памятную плакетку и шевроны всех частей морской пехоты.

Президент Украины Владимир Зеленский раздал госнаграды морпехам / Фото: Офис президента Украины

Заметим, самой сложной на фронте в Донецкой области является ситуация в районе Бахмута. В самом городе ВСУ держат небольшой плацдарм, в то же время продвигаются по флангам. Так, за сутки 22 мая бойцы на разных участках продвинулись от 250 до 400 м.

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