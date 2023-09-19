Зеленский на Генассамблее ООН: "Мне известно о попытках заключить какие-то теневые соглашения с РФ"

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему известно о попытках "заключить какие-то теневые соглашения за кулисами".

Об этом глава государства сказал во время выступления на всеобщих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

"Злу нельзя доверять"

"Мне известно о попытках заключить какие-то теневые соглашения за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто", – призвал он.

Президент заверил, что Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не отважился напасть ни на одну страну.

Ядерная угроза

Зеленский напомнил в ООН, что Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал.

"Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием", – подчеркнул глава государства.

По его мнению, пока ядерное оружие остается на своих местах, массовое уничтожение набирает обороты.

"Сегодня как никогда человечество должно действовать в полной солидарности, чтобы спасти человеческие жизни. Как сдерживается ядерное оружие, так же должен быть сдержан агрессор и все его инструменты и методы войны. Каждая война сейчас может стать последней, но нужно наше единство, чтобы гарантировать, что агрессия не ворвется снова", – говорит глава государства.

Как РФ шантажирует мир продовольствием и энергией

Зеленский заметил, что Россия превращает в оружие многие другие вещи, например продовольствие, энергию и другие вещи.

Он напомнил, что с начала полномасштабной агрессии Россия заблокировала украинские черноморские и азовские морские порты. Порты на Дунае до сих пор остаются мишенью для ее ракет и беспилотников.

"Россия пытается использовать дефицит продовольствия на мировом рынке как оружие в обмен на признание оккупации некоторых – если не всех – захваченных территорий. Россия использует цены на продовольствие как оружие", – говорит президент.

Также он напомнил, что Россия превращает ядерную энергетику в оружие. К примеру, Запорожскую атомную электростанцию она обстреливала, оккупировала ее и теперь шантажирует других угрозой утечки радиации.

Депортация украинских детей

Президент напомнил, что разные террористические группировки ранее похищали детей, но никогда раньше массовые похищения и депортации не становились частью государственной политики – до сегодняшнего дня.

"Похищенные украинские дети в России учат ненавидеть Украину, разрывают все связи с их семьями. Это геноцид", — уверен Зеленский.

Россия – угроза миру

Президент Зеленский напомнил, что каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Так, части территории Молдовы и Грузии до сих пор остаются оккупированными.

"Россия превратила Сирию в руины. И если бы не Россия, химическое оружие никогда не было бы там применено. Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии", – отметил он.

Формула мира

Зеленский напомнил, что в прошлом году представил украинскую формулу мира.

"Она стала основой для обновления имеющейся архитектуры безопасности. Теперь мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу основывающегося на правилах мирового порядка. Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН", – сообщил глава государства.

По его словам, более 140 государств и международных организаций полностью или частично поддержали эту Формулу мира.

"Важные переговоры и консультации по имплементации Формулы мира состоялись в Хиросиме, Копенгагене и Джидде. И мы готовим Глобальный саммит мира. Я приглашаю всех вас – всех, кто не терпит никакой агрессии, – к совместной подготовке Саммита", – отметил Зеленский.

Зеленский на Генассамблее ООН - главные новости из Нью-Йорка

Напомним, что перед выступлением на Генассамблее ООН Зеленский призвал исключить РФ из Совбеза.

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