Зеленский на Мюнхенской конференции: о перспективах Украины в НАТО и угрозе России

Выступления и комментарии президента Украины на конференции затронули широкий круг вопросов – от атаки на Чернобыльскую АЭС до перспектив членства в НАТО.

Мюнхенская конференция по безопасности 2025 года – одно из важнейших международных событий, где мировые политики обсуждают ключевые вызовы глобальной безопасности, в частности войну в Украине и поиск путей к ее завершению.

Президент Владимир Зеленский, возглавивший украинскую делегацию, сделал ряд резких и знаковых заявлений, привлекших внимание мирового сообщества. Что именно говорил глава государства – читайте в материале ТСН.ua.

Ситуация на Покровском направлении

По словам Зеленского, ВСУ удалось несколько остановить продвижение оккупантов на Покровском направлении.

"У нас в последние дни ситуация на Покровском направлении лучше. Без деталей... но мы увереннее, чем были", – коротко сказал президент.

Напомним, русские войска активизировали наступательные деяния на нескольких участках фронта, более напряженная ситуация сложилась в районе Покровска.

По данным Объединенного стратегического командования "Хортица", подразделения ВС РФ пытаются использовать численное преимущество для прорыва украинской обороны в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное.

Удар по ЧАЭС

Удар российского дрона по укрытию Чернобыльской АЭС 14 февраля был умышленным, потому что враг специально запустил БПЛА на низкой высоте, понимая, что при таких условиях радары не зафиксируют цель.

"Дрон шел на высоте, что интересно, 85 метров. Это важно понимать, что радары не видят этой высоты. Обязательно будет следствие и я буду знать больше деталей. Но это дает нам сегодня возможность говорить о том, что если радары не видят на этой высоте, что они (россияне – ред. ) специально это."

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Президент обратил внимание, что удар "в самый опасный ядерный объект в Европе" был именно в саркофаг и произошел в день начала Мюнхенской конференции безопасности.

Зеленский добавил, что удар по ЧАЭС свидетельствует о нежелании президента России Владимира Путина завершать войну.

План США по окончании войны

Президент считает, что у Соединенных Штатов Америки нет готового плана по окончании войны в Украине.

Он подчеркнул, что Киев готов действовать по законам и международному праву.

"Я готов в любой момент реально говорить. Мы понимаем географию своего государства. Мы готовы говорить обо всем – от контингента до гарантий безопасности, о НАТО... Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина. Мы открыты", – отметил президент.

Солдаты КНДР в Курской области

Российское военное руководство готовится перебросить еще несколько тысяч солдат Северной Кореи на Курское направление.

По словам Зеленского, вероятно, это будет 2000, возможно 2500-3000 военных КНДР. Как отметил президент, таким образом Москва хочет покрыть потери на этом направлении, которые составляют более четырех тысяч – "две трети погибших из них".

"Это из того, что мы видим. Мы не знаем четко. Мы видим только когда они там есть тогда можно сосчитать примерно. А пока мы видим пару тысяч, которые они дополнительно просят. Это точно не из-за хорошей жизни. У них потери и они что-то просят", – рассказал президент.

Украинские территории, оккупированные РФ

Как заявил Владимир Зеленский, Украина никогда юридически не признает оккупированные врагом территории российскими.

"Юридически мы никогда не признаем эти территории русскими или не русскими и еще какими — на сегодняшний день мы говорим о враге России, — так я просто говорю, что это украинские территории. И это точно красная линия, потому что это Конституция Украины, это наш суверенитет. Это может решить только народ Украины и никто другой", — подчеркнул президент.

Меморандум о редкоземельных полезных ископаемых

Украина передала проект меморандума о партнерстве американской стороне.

"Меморандум (речь идет о проекте меморандума о партнерстве, – ред. ) на основе которого может быть договор, или два, три, пять договоров. Это важно очень. Это важный экономический шаг для защиты наших ресурсов", – отметил Зеленский.

Он уточнил, что увидел меморандум в день приезда министра финансов США Скоттом Бессентом в Украину и выразил благодарность за его визит.

Визиты в Саудовскую Аравию и Турцию

Президент Украины поедет на встречу в Саудовскую Аравию, ранее анонсированную президентом США Дональдом Трампом, а также в Турцию.

По словам Зеленского, никаких встреч с россиянами там не предвидится.

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"У меня есть официальный визит в Эмираты с женой, с первой леди, потому что у нас есть большая гуманитарная программа и вопросы обмена заключенными. Во-вторых, после этого я посетю Саудовскую Аравию с теми же вопросами и другим партнерством. Это будет в течение двух или трех дней. У меня будет три встречи с президентом Эрдо. там и с американцами", – сказал Зеленский.

Россияне планируют усилить Белорусское направление

В этом году РФ готовит 15 дивизий, а это 100-150 тысяч человек – для тренировки и усугубления ситуации на Белорусском направлении.

"Это факт. Мы думаем, что они все, или частично будут на территории Беларуси. Это - 100-150 тысяч человек. Это большая группировка. Я не уверен, что она пойдет в наступление на Украину. Но может быть, что оно пойдет как в Украину, так и в Польшу или страны Балтии. Мы не сможем остановить этого безумного".

По его словам, если нет гарантий безопасности, существует вероятность того, что Россия может снова напасть на Украину.

Европа – следующая?

Президент убежден, что Европа будет увеличивать объединение вокруг помощи Украине, понимая, что может стать следующей жертвой российской агрессии.

Зеленский сообщил о волнении Европы, что она может остаться без поддержки США. В то же время, он считает, что Европа продолжит поддерживать Украину.

Он также объяснил свое мнение, почему Европа продолжит поддержку Украины.

"Но то, что уже мы видим, в любом случае, Европа будет увеличивать объединение вокруг Украины. Это важно. Мы говорим о разной поддержке. Потому что они понимают сегодня, начинают понимать, некоторые не понимают – их немного, – что следующие – они", – акцентировал Зеленский.

Полной изоляции России не было

Зеленский заявил, что все сейчас будут поступать так, чтобы выйти из этой ситуации победителями.

По словам Зеленского, Россия не испытала полной изоляции. Глава государства отметил, что сейчас все будут делать так, чтобы выйти из ситуации победителями.

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"Я маю на увазі Сполучені Штати хочуть перемоги. Рускіє дуже хочуть цієї перемоги. А Україна? А вона заслуговує на це. Ну і все. І тому буде дуже складно. Я розумію приблизно, про що вони можуть спілкуватись, а про що ще хтось може спілкуватися? Ну, не тільки Америка. Глобальний південь. Деякі європейські країни. Навколо чого може йти мова? Так, навколо тільки того, що належить нам", – сказав Зеленський.

Украина без НАТО

Если Украину не примут в НАТО, тогда придется вдвое увеличивать количество боевых бригад.

"Мы готовы говорить обо всем, чтобы остановить Путина: вступление Украины в НАТО, вступление НАТО в Украину, гарантии безопасности. Сегодняшняя Америка и Трамп не готовы говорить об Альянсе. Они открыто об этом говорят. Они считают, что Украина не может быть в НАТО, потому что это эскалация. Они считают, что это главный фактор оккупации Украины", – добавил он.

По словам Зеленского, без членства в Альянсе Украине нужно будет увеличивать численность армии с одного миллиона до 1,5 миллионов.

Поддержка Украины со стороны США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами из США на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Они сказали, что продолжат поддерживать Украину.

"Хорошие встречи, важные встречи для Украины. Была встреча сейчас с сенаторами Соединенных Штатов Америки обо всех вопросах, о поддержке Украины. Очень важные. Ну не буду в деталях. Позитивно относятся к нам, будут продолжать помогать Украине", – рассказал президент.

Размещение военного контингента в Украине и переговоры с РФ

Карта размещения военного контингента в Украине уже готова, но она непублична.

"Карта (размещение – ред .) контингента уже готова. Военные поработали. Она непубличная. И мы считаем, если есть военный контингент, не миротворческие силы, просто какие-то силы, какая-то эфемерная история, чтобы во время того или иного нанесения удара что-то произойдет и все силы миротворческие, в каком количестве и где он должен быть", – сказал президент.

Также, Зеленский объяснил, при каких условиях Украина готова начать переговоры с РФ.

"Мы готовы к любым разговорам с Америкой, с союзниками, и если будут ответы от них конкретные, так как есть конкретные запросы от нас и общее понимание опасного Путина, то после этого мы будем готовы, с нашим объединенным пониманием, говорить "с русскими", — подчеркнул он.

В частности, на конференции президент подчеркнул желание иметь гарантии США.

"Мы готовы на миротворческий контингент, состоящий исключительно из украинцев. Вопрос в вооружении. Если у нас будет 150 самолетов F-16, 25 систем Patriot, зачем нам команды США и Европы? На переговорах будет очень сложно. Речь будет идти только вокруг того, что принадлежит нам, но кто сказал, что мы не преодолеем сложности".

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