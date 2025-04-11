Зеленский на "Рамштайне" назвал единственный способ принудить Россию к миру

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Россия должна получить самые сложные условия на поле боя и в международных отношениях, чтобы стать на путь к настоящему миру.

Об этом заявил в пятницу, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании группы «Рамштайн».

«Стабильная, предполагаемая и достаточная оборонная поддержка вместе с общим давлением на Россию и нашей собственной стойкостью здесь, в Украине, включая наше внутреннее производство оружия, абсолютно необходимы для того, чтобы эта война наконец-то завершилась. И она должна завершиться за столом переговоров», — подчеркнул он.

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Зеленский напомнил, что сегодня прошел ровно месяц с того момента, как Россия отклонила предложение США о полном и безусловном прекращении огня.

По его словам, этот месяц совершенно четко показал, что Россия — единственная причина этой войны.

«Без силы против России не будет и готовности в России принимать и выполнять какие-либо реалистичные и эффективные предложения по миру. Я благодарю всех, кто поддерживает именно такую политику — политику реальных результатов», — отметил украинский президент.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что прекращение огня должно быть полным и безусловным, иметь четкий срок, а контролировать его соблюдение должны США и, возможно, одна из европейских стран.