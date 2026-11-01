Зеленский на саммите G20 в Майами: Трамп ответил, готов ли его пригласить

Зеленский и Трамп / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что с удовольствием пригласил бы президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами.

Видео его ответа обнародовал аккаунт Rapid Response 47 в соцсети X.

Реклама

Во время общения с прессой журналисты спросили Трампа, пригласит ли он украинского президента на саммит, учитывая, что США пригласили главу Кремля Владимира Путина.

Реклама

«Я бы… да, я бы с удовольствием. Без проблем», – ответил Трамп.

В то же время в этом ответе американский президент не уточнил, отправили ли Зеленскому официальное приглашение.

Между тем, напомним, что Трамп и Путин могут встретиться в ноябре.

Новости партнеров