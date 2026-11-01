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Зеленский на саммите G20 в Майами: Трамп ответил, готов ли его пригласить
Президент США заявил, что не возражает против приглашения Владимира Зеленского на саммит «Группы двадцати».
Президент США Дональд Трамп заявил, что с удовольствием пригласил бы президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами.
Видео его ответа обнародовал аккаунт Rapid Response 47 в соцсети X.
Во время общения с прессой журналисты спросили Трампа, пригласит ли он украинского президента на саммит, учитывая, что США пригласили главу Кремля Владимира Путина.
«Я бы… да, я бы с удовольствием. Без проблем», – ответил Трамп.
В то же время в этом ответе американский президент не уточнил, отправили ли Зеленскому официальное приглашение.
Между тем, напомним, что Трамп и Путин могут встретиться в ноябре.