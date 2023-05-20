Зеленский на саммите G7 встретился с премьер-министром Индии

Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии и поблагодарил его за гуманитарную помощь и поддержку территориальной целостности Украины.

В рамках визита в Японию для участия в саммите стран G7 президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поблагодарил Индию за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства, в том числе на площадках международных организаций. Глава государства также выразил Индии благодарность за оказание гуманитарной помощи Украине.

"Война принесла много кризисов и страданий. Депортированные дети, заминированные территории, уничтожены города, разрушены судьбы", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский в Японии встретился с премьер-министром Индии / Фото: Офис президента Украины

Пользуясь случаем, президент рассказал о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях. Зеленский подробно проинформировал Нарендру Моди об украинской формуле мира и пригласил Индию присоединиться к реализации этой инициативы.

В свою очередь, премьер-министр Индии поблагодарил за помощь, оказанную индийским студентам во время эвакуации из Украины в связи с полномасштабным российским вторжением.

Визит Зеленского в Японию 20 мая

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию. Это первый визит главы государства в Азию с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

В настоящее время известно, что в рамках рабочего визита в Японию для участия в саммите стран Группы семи президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

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