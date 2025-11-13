Зеленский на три года ввел санкции против фигурантов дела по «Энергоатому»

Владимир Зеленский. / © t.me/V_Zelenskiy_official

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые являются фигурантами дела НАБУ по «Энергоатому».

Об этом говорится в указе №843 , появившемся на сайте Офиса президента.

В документах говорится, что 17 ограничений введены на три года, а одно - лишение государственных наград Украины и других форм празднования - бессрочно. Также в указах отмечается, что у Миндича и Цукермана есть паспорта граждан Израиля.

К фигурантам дела применен полный список ограничений, предусмотренных Законом Украины "О санкциях". В частности:

блокировка активов;

запрет на вывод капиталов из Украины;

полное прекращение торговых операций и транзита ресурсов;

запрещение участия в приватизации и аренде госимущества;

запрещение пользования радиочастотным спектром Украины;

ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг;

полный запрет на приобретение земельных участков;

запрещение публичных закупок и оборонных контрактов;

запрет на увеличение доли в уставном капитале украинских компаний.

Приложение к решению СНБО по санкциям.

Отметим, украинскому МИДу поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Как ранее отмечал народный депутат Ярослав Железняк, если в санкциях будет указан запрет на въезд в Украину, то адвокаты Миндича и Цукермана "будут дальше использовать именно этот пункт для недопущения экстрадиции фигурантов в Украину".

По его словам, в случае такой формулировки украинские пограничники официально не смогут пустить их в Украину, потому что будет действовать запрет и не будет законных оснований.

Скрин сообщения из Telegram-канала Ярослава Железняка.

Напомним, накануне премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что СНБО рассмотрит введение санкций против бизнесменов Миндича и Цукермана. Решение обсудили на заседании Кабмина. Впоследствии президент Владимир Зеленский анонсировал решение СНБО по ограничениям по представлению правительства.

Сегодня утром народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Правительство перерабатывало первый документ по санкциям против Миндича. По его словам, эти предложения внес Офис Президента.

Заметим, по данным СМИ, Миндич скрылся из Украины в направлении Польши за четыре часа до обысков в его квартирах в доме по ул. Грушевского в Киеве. В свою очередь, в ГНСУ заявили, что пересечение границы бизнесменом было законным - у него трое детей до 18-ти лет. На момент выезда, говорят пограничник, по отношению к нему не действовали никакие ограничения или запреты на выезд из страны.

Тем временем 61-летний Александр Цукерман уехал из Украины официально пару недель назад, пишут "Схемы". По состоянию на начало полномасштабного вторжения в него был загранпаспорт гражданина Израиля, по которому он раньше покидал страну.

