Зеленский на встрече с Трампом получит весомую поддержку

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

В воскресенье, 17 августа, ряд европейских лидеров заявили, что завтра присоединятся к встрече президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне. Их присутствие должно обезопасить украинского лидера от негостеприимного приема в Белом доме, как это было уже в феврале этого года.

Об этом сообщает издание Sky News.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что присоединится к разговору «по просьбе президента Зеленского», добавив, что она «и другие европейские лидеры» встретятся в Белом доме в понедельник.

Реклама

О своем участии в переговорах в Вашингтоне также сообщили премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александер Стубб.

В сообщении Даунинг-стрит говорится, что британский премьер-министр «готов поддержать этот следующий этап дальнейших переговоров и подтвердит, что его поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется».

Как отмечает издание, в группе поддержки Зеленского ведущую роль могут сыграть не сопредседатели «коалиции желающих» Стармер и Макрон, а президент Финляндии Александр Стубб, у которого очень хорошие отношения с Трампом.

Говорят, что приятельские отношения финского и американского президентов возникли после того, как Стубб провел день, играя в гольф с Трампом на его курорте Мар-а-Лаго.

Реклама

Также президент Финляндии ранее сделал комплимент Трампу, назвав его «единственным человеком, который может быть посредником в мирном соглашении», добавив, что президент США — «единственный, кого боится Путин».

В то же время Стубб неоднократно выражал поддержку Украине, а Финляндия, вместе с другими скандинавскими странами и тремя балтийскими государствами, была среди самых ярых сторонников страны.

Вторжение 2022 года побудило Финляндию, которая имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км, вступить в НАТО два года назад.

Напомним, накануне журналист американского издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров Трампа и Путина, сообщил, что президент государства-агрессора выразил готовность заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях. Но взамен он требует вывода украинских войск из Донецкой области.

Реклама

Во время интервью после саммита Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией и добавил, что готов присутствовать на возможной встрече Зеленского и Путина.

В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский будет требовать у Дональда Трампа разъяснений относительно отказа американского лидера от требования о прекращении огня.